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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 26 июля.
11.00 - в акватории Петрозаводской губы Онежского озера неподалеку от Парка культуры и отдыха в Петрозаводске стартует регата, посвященная Дню ВМФ.
25-28 июля – карельская делегация отправится в Свердловскую область (Екатеринбург).
26 июля – в Сегеже пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Сегежского ЦБК.
26-27 июля – в Питкярантском и Суоярвском районах состоится этап чемпионата России по трофи-рейдам.
9.40 – на ул. Ригачина, 3 (территория ниже Якорного парка) пройдет открытие детского этапа регаты в честь Дня ВМФ и собрание капитанов яхт.
11.00 – в акватории Петрозаводской губы стартует первая гонка.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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