"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 26 июля.

11.00 - в акватории Петрозаводской губы Онежского озера неподалеку от Парка культуры и отдыха в Петрозаводске стартует регата, посвященная Дню ВМФ.

25-28 июля – карельская делегация отправится в Свердловскую область (Екатеринбург).

26 июля – в Сегеже пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Сегежского ЦБК.

26-27 июля – в Питкярантском и Суоярвском районах состоится этап чемпионата России по трофи-рейдам.

9.40 – на ул. Ригачина, 3 (территория ниже Якорного парка) пройдет открытие детского этапа регаты в честь Дня ВМФ и собрание капитанов яхт.

11.00 – в акватории Петрозаводской губы стартует первая гонка.