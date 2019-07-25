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Новости. Общество
20:00, 25 Июля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 26 июля.

11.00 - в акватории Петрозаводской губы Онежского озера неподалеку от Парка культуры и отдыха в Петрозаводске стартует регата, посвященная Дню ВМФ.

25-28 июля – карельская делегация отправится в Свердловскую область (Екатеринбург).

26 июля – в Сегеже пройдет торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Сегежского ЦБК.

26-27 июля – в Питкярантском и Суоярвском районах состоится этап чемпионата России по трофи-рейдам.

9.40 – на ул. Ригачина, 3 (территория ниже Якорного парка) пройдет открытие детского этапа регаты в честь Дня ВМФ и собрание капитанов яхт.

11.00 – в акватории Петрозаводской губы стартует первая гонка.

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