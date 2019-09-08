"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 8 сентября.

8 сентября – День финансиста. День Бородинского сражения.



10.30 – на ст. Шуйской пройдет чемпионат и первенство РК по спортивному ориентированию (кросс).



12.00 – в молодежном клубе на пер. Ругозерском, 9 ожидается развлекательная программа "Open day. В кадре Мы".



13.00 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а – праздничная программа "Навстречу друг другу", посвященная закрытию Летних чтений и подведению итогов акции "Читайте вместе".