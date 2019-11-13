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Новости. Общество
20:00, 13 Ноября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 14 ноября.

В отеле "Фрегат" на пр. Карла Маркса, 1А пройдет форсайт-сессия "Экотуризм-перезагрузка".

14-17 ноября – во дворце спорта "Корал" на ул. Пограничной, 50 состоится всероссийский турнир по настольному теннису "Юный Онежец".

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 пройдет брифинг, посвященный участию команды Карелии в V Национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В брифинге примут участие начальник управления труда и занятости РК Елена Фролова и представители Карелии на Национальном этапе чемпионата "Абилимпикс".

14.00 – на ул.Крылова, 6 состоится открытие помещения для участковых уполномоченных полиции и членов добровольной народной дружины, сформированной на территории Петрозаводска. В открытии примет участие заместитель главы РК по взаимодействию с правоохранительными органами А. Пшеницын.

15.00 – в ОПФР по Карелии на ул. Кирова, 23 состоится финал городского конкурса для старшеклассников по вопросам пенсионного законодательства "Ключи от фонда".

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