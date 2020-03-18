"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 19 марта.

19–22 марта - в Петрозаводском музыкальном колледже пройдет III Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах им. Н.А. Щербаковой.

16.00 - в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставки "Литораль" (Альта, Великий Новгород, Петрозаводск). Керамика, графика, видео-арт: https://vk.com/littoral_exhibition

16.30 - в Городской детской библиотеке им. В.М. Данилова на ул. Гоголя, 14 пройдет торжественный вечер, посвящённый 100-летию образования Республики Марий Эл и 10-летию КРОО "Марийцы Карелии".

18.00 – в ПетрГУ на пр.Ленина, 33 состоится концерт и награждение победителей открытого городского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "С чего начинается Родина".

16-27 марта – Управление МВД России по Петрозаводску проводит на территории города общероссийскую акцию "Сообщи, где торгуют смертью".

17-18 марта - МАУ ДПО ЦРО на ул. Краснофлотская, 31, каб. 7 состоятся финальные испытания для участников городского конкурса "Педагог года-2020".

Внимание! Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Карелии отменены все культурно-массовые мероприятия.

О проведении того или иного мероприятия необходимо узнавать у организаторов.