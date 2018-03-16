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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 17 марта.
В 10.00 на лыжной трассе в Петрозаводске пройдет фестиваль "Зимние Фонтаны".
В 16.00 в ДК "Машиностроитель" пройдут игры 1/2 финала карельской юниор-лиги КВН.
В 18.00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио состоится концерт выпускников разных лет "Музыка с тобой всегда".
В 16.00 в Центре национальных культур и народного творчества Карелии состоится сольный концерт Юрия Тодуа "В сердце ты моем".
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