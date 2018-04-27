"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу, 28 апреля.

14.00 – во дворце спорта KORAL на ул.Пограничная, 50 пройдет Чемпионат по флорболу.

18.00 – в Карельской государственной филармонии состоится концерт в преддверии 100-летия Музыкальной школы №1 им. Гельмера Синисало "Три ступени мастерства или я хочу быть музыкантом"

28 апреля в Петрозаводске стартует Баренц Экологический Фильм Фестиваль, который продлится до 3 мая.

Продолжит работу фестиваль "Первая ласточка". Независимая арт-площадка расположилась на Комсомольском проспекте, 6, 2-й этаж

Записаться на посещение выставки можно на любое время (даже ночное! Сделано специальное освещение для тёмного времени суток!) и на экскурсии: +79535265809.