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Новости. Общество
20:00, 12 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 13 мая.

Напоминаем, что с 12 по 15 мая в Музыкальном театре Карелии проходят гастроли Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина.

А в Петрозаводске в воскресенье, 13 мая состоится городской праздник "Семейный экофест".

10.00 - 17.00. «Зеленая тропа» г. Петрозаводска. Городской праздник "Семейный экофест".

10.00 - 14.00. "Чистые игры".

14.00. Награждение победителей творческих конкурсов "Марша парков".

14.30. Торжественное открытие экологической тропы "Карелия заповедная", экоквест.

Кстати, синоптики обещают завтра +26 градусов. Поэтому, айда загорать!

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