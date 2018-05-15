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Новости. Общество
20:00, 15 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на среду, 16 мая.

10.00 – в малом зале Заксобрания Карелии пройдет комитет по государственному устройству и местному самоуправлению.

11.30 - в малом зале Заксобрания Карелии пройдет комитет по бюджету и налогам.

12.00 – в манеже ПетрГУ на ул.Герцена, 31Б; в турнирном зале СШОР №2 на ул.Дзержинского, 26; в шахматном клубе на ул.Энгельса, 23 пройдут всероссийские спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры" (муниципальный этап).

12.00 - в Сегеже, в школе №7, состоятся мероприятия государственно-общественной инициативы "Многонациональная Карелия".

12.00 - в Сегеже, в Сегежской централизованной библиотечной системе на ул.Мира, 16-б пройдет выездное заседание Совета уполномоченных VIII Съезда карелов Республики Карелия.

14.30 - в малом зале Заксобрания Карелии состоится комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

17.00 - на пересечение пр.Лесной и ш.Суоярвское, в районе АЗС, пройдут соревнования по спортивному ориентированию "О-среда".

С 16 по 19 мая в тире ССК СТАРТ на ул.Попова, 8а пройдет лично-командный чемпионат по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

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