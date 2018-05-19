"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 20 мая.

10.00. Стадион "Динамо". Открытый Кубок Карелии по спортивно-прикладному собаководству и кинологический Фестиваль "Весенние старты - 2018" (открытие в 11:00, показательные выступления с 14:00).

12.00. пл. Ленина. Петрозаводский велопарад.

18.00. Ст. "Спартак". Первенство по регби (награждение).