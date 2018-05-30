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Новости. Общество
20:00, 30 Мая 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на четверг, 31 мая.

11.00 - в Национальном музее РК пройдет пресс-конференция, посвященная Международному православному детско-юношескому хоровому фестивалю-конкурсу "Юные голоса Онего".

12.00 – в Национальной библиотеке РК состоится Круглый стол "Материнство и детство" с участием заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, представителей женских общественных организаций Республики Карелия.

16.00 – в администрации Петрозаводска подведут итоги спартакиады школьников.

16.00 - в Городском выставочном зале на пр.Ленина, 26 откроется выставка "Я Есть Люблю":

17.00 – в Карельской государственной филармонии при участии главы Карелии Артура Парфенчикова и депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной пройдут мероприятии, посвященные Дню работника культуры Республики Карелия.

17.00 - в Музыкальном театре РК состоится большой праздничный концерт молодежной студии ансамбля "Кантеле" ко Дню защиты детей "Я рисую чудеса!".

18.00 – в конференц-зале "Каллисто" гостиницы "Онего Палас" пройдет детский отчетный концерт музыкальной школы имени М.Балакирева, посвященный Дню защиты детей и 10-летнему юбилею вокального направления эстрадного отделения школы.

18.00 – в боулинге "На крыше" на ул.М.Горького, 25 состоится первый благотворительный боулинг-турнир, приуроченный ко Дню защиты детей, в рамках проекта "Открытый Петрозаводск".

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