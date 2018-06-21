"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 22 июня.

День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год)

8.30 – у мемориального комплекса "Вечный огонь" пройдет республиканская памятная акция "Свеча памяти", посвящённая 77-летию начала Великой Отечественной войны.

13.00 – на стадионе "Спартак" состоится торжественное открытие республиканского этапа Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций.

15.00 – на рыночной площади в Лахденпохье стартует 4-й этап Чемпионата России, 5-го этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по автомобильному спорту — ралли "Белые ночи 2018". Финиш состоится в Сортавале 23 июня в 17.00.

19.00 - в Карельской государственной филармонии на ул. Кирова, 12 пройдет концерт Николая Рябухи и оркестра русских народных инструментов "Онего" "Я объявляю Вам любовь!".