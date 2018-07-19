"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на пятницу, 20 июля.

В 14.15 в министерстве образования Карелии межведомственная комиссия обсудит подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

В 17.00 на стадионе "Спартак" откроется чемпионат Карелии по пляжному волейболу среди мужских и женских команд.