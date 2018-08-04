"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на воскресенье, 5 августа.

День железнодорожника

10.00 - в центр активного отдыха "Ялгора" пройдет Республиканский фестиваль детского велоспорта "ЯлгораKids".

11.00 - на трассе спортивного комплекса "Курган" состоится массовый забег на лыжероллерах.

13.00 - в Музей ИЗО РК пройдет показ фильма, посвященного Императрице Марии Федоровне и художнику Алексею Боголюбову, из цикла "Век Русского музея".

С 13.00 до 15.00 на площадь Кирова состоится парад "Мотоневесты-2018" .

12.00 - на набережной Онежского озера продолжится фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера-2018".