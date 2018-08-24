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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 25 августа.
В 9.00 в Сегеже на площадке ПК The Game пройдет четвертый этап Открытого Чемпионата и Кубка Карелии по пэйнтболу.
В 14.30 в Петрозаводске на площади Кирова состоится фестиваль красок.
В 20.00 в Центре культуры "Премьер" (ул. Правды, 38в) пройдет всероссийская акция "Ночь кино".
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