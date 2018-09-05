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16.00 - в рамках общегородской акции "Чистый Петрозаводск" состоится субботник, участники которого проведут обрезку поросли на деревьях по ул.Свердлова и К.Маркса. Сбор участников – у Петрозаводского музыкального колледжа им.К.Э.Раутио на ул. Свердлова, 25.
17.00 -в Национальном театре Карелии на пр. К. Маркса, 19 откроется выставка театральных работ Дарьи Синцовой.
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