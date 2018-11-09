"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 10 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.