"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 11 ноября.

8-12 ноября – в Театре кукол РК на пр. К. Маркса, 19 пройдет семинар "Театральный перекресток" по методике создания бэби-театра (по программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

11 ноября – День экономиста.

10.00 – в спортивном зале ТЦ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдет финал Осеннего командного открытого кубка 1, 2, 3 лиги по настольному теннису.

12.00 – в манеже ПетрГУ на ул. Герцена, 31б состоится первенство Спортивной школы олимпийского резерва №3 по спринту и барьерному бегу.