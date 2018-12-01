"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 2 декабря.

26 ноября-2 декабря – Неделя приёма граждан.

10.00 – в детской музыкально-хоровой школе на пр. Первомайском, 4а пройдет III Республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни "ДИАПАЗОН".

10.00 – в ССК "Старт" на ул. Попова, 8 состоится чемпионат и личный Кубок по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

11.00 – в школе №46 на б-ре Интернационалистов, 2 пройдет чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ", муниципальный этап (юноши).

12.00 – на стадионе "Юность" состоится массовое мероприятие по спортивному туризму "Зимние забавы-2018".

14.00 – в ФОК "Газпром" на ул. Ключевой, 10 пройдет открытый турнир "Метелица" по художественной гимнастике.