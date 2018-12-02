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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 декабря.
День юриста
День Неизвестного Солдата
10.00 – на пл. Ленина состоится торжественная церемония возложения цветов, посвященная Дню Неизвестного солдата.
10.00 – в спортивном комплексе "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдут классификационные соревнования по фигурному катанию "Декабрьские встречи".
С 10.30 до 11.30 – пройдет уличная акция "Мемориальный патруль".
15.00 - у Мемориал "Вечный огонь" состоится акция юнармейцев МЦ "Смена" "Мемориальный патруль".
16.00 - в большом зале администрации Петрозаводска пройдет церемония награждения участников соревнований "Первая помощь".
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