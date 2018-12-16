"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 17 декабря.

10.00. В администрация Петрозаводска (Большой зал) состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

14.00. В ПерГУ пройдет церемония открытия II Регионального Чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) при участии Главы РК А.О. Парфенчикова.

16.00. В Зале торжественных церемоний (ул. Еремеева, 1) состоится торжественная церемония вручения стипендий Администрации Петрозаводского городского округа одаренным детям.

16.00 В Зале заседаний Правительства РК состоится заседание Антинаркотической комиссии Республики Карелия под председательством Главы РК А.О. Парфенчикова.