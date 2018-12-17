"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 18 декабря.

18 декабря – работа в Карелии Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ.

10.00 – в поселке Березовка Кондопожского района Артур Парфенчиков примет участие в церемонии открытия завода по производству рыбьего жира.

10.00 – в правительстве РК пройдет заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений при главе Карелии.

12.30 – в Национальном музее состоится торжественная церемония награждения талантливой молодежи республики стипендией "За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности".

15.00 – в Национальном музее пройдет торжественная церемония вручения стипендий обучающимся образовательных организаций республики, осуществляющих образовательную деятельность в области искусств.

15.00 – в Петрозаводском информационно-туристском центре на пр. Ленина, 38 состоится презентация Приемной Борея.

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдет итоговое мероприятие проекта "Творческая Вселенная молодёжи в противодействии к экстремизму".

17.00 – в детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18 состоится открытие выставки по итогам VIII Республиканского конкурса детского рисунка "Рождественская открытка".

18.00 – в отеле "Карелия" на наб. Гюллинга, 2 пройдет торжественная церемония награждения лауреатов молодежного общественного конкурса "Премия Ю".