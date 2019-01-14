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Новости. Общество
20:00, 14 Января 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 15 января.

В 10.00 пройдет заседание парламентского комитета по законности и правопорядку.

В 14.30 состоится парламентский комитет по здравоохранению и социальной политике.

В 15.00 в Детско-юношеском центре состоится презентация программы "Доступный туризм для старшего поколения. Волонтер".

В 19.00 в Карельской государственной филармонии пройдет концертная программа с участием Симфонического оркестра и Концертного хора Санкт-Петербургского государственного института культуры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-01-14 20:31:09
За две недели наступившего года не подписано ни одного протокола о намерениях. Как скучно мы живем. Одно слово - провинция.
Гость
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