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Новости. Общество
20:00, 05 Февраля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 6 февраля.

10.00 – в шахматном клубе на ул. Энгельса, 23 пройдет фестиваль "Инваспорт на берегах Онего"(шашки).

11.00 – в администрации главы РК на пр. Ленина, 19 состоится брифинг "Об изменениях в вопросах предоставления мер социальной поддержки". В брифинге примет участие министр социальной защиты РК О.А. Соколова.

14.00 – в бассейне "Н2О" на ул. Хейкконена, 37 пройдет чемпионат Карелии по плаванию.

15.00 – на Кургане состоятся городские соревнования по лыжным гонкам "Юный лыжник-2".

16.30 – в Музее ИЗО РК Артур Парфенчиков встретится с некоммерческими организациями – победителями конкурсов Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

20.15 – в СК "Луми" на Неглинской наб., 52 пройдет открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд.

 

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