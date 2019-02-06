"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 7 февраля.

10.00 – на Кургане Артур Парфенчиков откроет спартакиаду "Первая лыжная гонка Segezha Group".

11.00 – пройдет заседание правительства Карелии: 1) о выполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации в 2018 году; 2) о внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Карелия на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 3) о совершенствовании межведомственного взаимодействия и привлечении органов местного самоуправления к реализации мероприятий, направленных на повышение занятости инвалидов.

13.30 – в шахматном клубе на ул. Энгельса, 23 состоится фестиваль "Инваспорт на берегах Онего".

14.05 – в бассейне "Н2О" на ул. Хейкконена, 37 пройдет чемпионат и первенство РК по плаванию.

15.30 – в спортивном зале ДТДиЮ на ул. Красной, 8 состоится первенство по флорболу.

16.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".

16.00 – в национальной библиотеке Карелии откроется выставка работ карельских художников, посвященной памяти Успенской церкви "Осиротевший берег".

17.00 – в Медиа-центре "Vыход" откроется выставка фотографий Томаса Вернера (Нью-Йорк) "Молитвы".