"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 1 марта.

1-15 марта – в детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4-а пройдет фотовыставка благотворительного фонда "Память поколений" – "Герои России, какими их не видел никто".

1-3 марта – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 состоятся соревнования по художественной гимнастике "Кижанка". 8.30 – регистрация. 9.00 – старт.

11.00 – в мэрии Петрозаводска пройдет торжественное вручение медалей жителям блокадного Ленинграда.

14.30 – в Центре воинской славы на пр. Ленина, 2 состоится награждение победителей и призеров II межмуниципальной научно-практической конференции "Дети о детях войны".

16.00 – в музее ИЗО РК откроется международная выставка современного искусства "Северное направление: нашествие цвета".