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Новости. Общество
19:00, 02 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 3 марта.

8.00. СК "Луми" (Неглинская наб., 52). Товарищеский матч с хоккейной командой Санкт-Петербурга.

10.00. РСК "Курган". 50-й народный лыжный праздник Карелии.

13.45. СК "Луми" (Неглинская наб., 52). Открытый турнир на призы СК "Луми" по хоккею с шайбой среди мужских команд.

14.00. Галерея промышленной истории. (Литейная площадь, 1, Петрозаводск). Выставка фотографий Егора Захарова "Соловки и человек/Человек на Соловках".

10.00–18.00. Национальный музей РК.  Музейный праздник "Калевала 2019".

Рейс "Сбормобиля". Прием вторсырья в переработку. Доходы от работы "Сбормобиля" отправляются на поддержку бездомных животных. Расписание рейса - в паблике сообщества.

Рейс Компост-мобиля. Прием органики для последующей переработки в биогумус. Расписание такое же, как и у "Сбормобиля".

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