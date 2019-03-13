"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 14 марта.

11-15 марта – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Педагогический дебют".

11-15 марта – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдут межрегиональные соревнования по волейболу СЗФО "Летающий мяч". Начало в 9.00.

12-15 марта – в детсаду №21 на ул. Московской, 6а состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Воспитатель", "Педагогический дебют".

12-16 март – в Национальном театре Карелии пройдет театральная лаборатория "Актерская школа Н. В. Демидова" под руководством Андрея Малаева-Бабеля (в рамках проекта "Театральный перекресток" по Программе приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Карелия").

9.20 – в школе №43 на ул. Попова, 8 состоится городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Учитель".

10.00 – в Центре сопровождения на ул. Балтийской, 4 пройдет городской конкурс "Педагог года-2019" в номинации "Специалист года".

10.00 – на "Кургане" состоится зимняя спартакиада пенсионеров.

16.00 – в Национальном музее Карелии пройдет презентация книги И.К. Инхи "В краю калевальских песен". День православной книги.

20.15 – на ж/д вокзале Петрозаводска проводят детей в "Артек". 20 детей отправятся в Международный детский центр в смену "Театральная история".