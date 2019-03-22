"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 23 марта.

23 марта – День работников гидрометеорологической службы России.

20-24 марта – в СК "Луми" на Неглинской наб., 5 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

23–24 марта – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио пройдет V Республиканский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов.

23-24 марта – в доме бокса им. Л. Левина на Шотмана, 38-А пройдет открытый чемпионат и первенство Республики Карелия по кикбоксингу. Открытие в 12.30. Финальные бои 24 марта в 11.00.

23-24 марта – в "Акватике" состоится республиканский фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО!". Торжественное открытие 23 марта в 12.00.

23-24 марта – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет открытое первенство РК по футболу среди ветеранов памяти Н. Петрова 50+ и 55+. Открытие в 10.30. 24 марта – в 12.20.

11.30 – во дворце спорта "Корал" на Пограничной, 50 пройдет чемпионат РК по мини-футболу среди мужчин.

11.30 – в Ледовом дворце в Кондопоге на ул. Строительной, 2 состоится чемпионат Республики Карелия по мини-футболу среди женщин.

12.00 – на студенческом бульваре пройдет фестиваль "Молодежь, весна, движение".

13.00 – в Национальной библиотеке РК состоится торжественное открытие Недели детской и юношеской книги.

16.00 – в Центре национальных культур на пл. Ленина, 2 пройдет концерт-презентация аудиодиска Образцового коллектива художественного творчества РК "В Карелии я родился". Диск выпущен к 100-летию Карелии.

16.00 – в Детской музыкально-хоровой школе на Первомайском пр., 4а состоится хоровой концерт в рамках торжественных празднований 100-летия Сергея Трубачева.