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Новости. Общество
20:00, 23 Марта 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 24 марта.

20-24 марта – в СК "Луми" на Неглинской наб., 5 состоится открытый турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд в сезоне 2018-2019 гг.

23–24 марта – в Петрозаводском музыкальном колледже им. К.Э. Раутио пройдет V Республиканский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов.

23-24 марта – в доме бокса им. Л. Левина на Шотмана, 38-А пройдет открытый чемпионат и первенство Республики Карелия по кикбоксингу. Финальные бои 24 марта в 11.00.

23-24 марта – в "Акватике" состоится республиканский фестиваль семейных команд "Мы выбираем ГТО!". 

23-24 марта – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет открытое первенство РК по футболу среди ветеранов памяти Н. Петрова 50+ и 55+. Открытие в 12.20.

12.00 – на "Фонтанах" состоится чемпионат и первенство РК по спортивному ориентированию.

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