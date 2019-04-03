"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 4 апреля.

2- 6 апреля – рабочая поездка главы Карелии А.О. Парфенчикова в Москву.

-14 апреля – в Национальной библиотеке Карелии пройдет VIII муниципальная выставка детского декоративно-прикладного творчества "Нить из прошлого в настоящее", посвящённая Году театра в России и Году "Калевала" в Карелии.

1-4 апреля – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 состоится школьная волейбольная лига.

10.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже состоится всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества "Хрустальные звездочки".

13.00 – в Музее ИЗО Карелии пройдут XXIII Фортунатовские чтения.

16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 откроется выставка "Бегущие по волнам": керамика, графика, живопись (Лиепая (Латвия), Новгород, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Череповец).