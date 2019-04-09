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Новости. Общество
20:00, 09 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 10 апреля.

9-10 апреля - глава Республики Карелия Артур Парфенчиков выедет в Санкт-Петербург, где примет участие в V Международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога".

9.30 – в малом зале Заксобрания Карелии пройдет Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению, где обсудят информацию об участии органов местного самоуправления в Республике Карелия в реализации Программы поддержки местных инициатив в 2019 году, а также рассмотрят вопрос о начале реализации в муниципальных образованиях Карелии региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы.

10.00 - в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 пройдет двухдневный тренинг "Привлечение инвесторов и повышение инвестиционной привлекательности регионов".

11.00 – в колледже технологии и предпринимательства на пр. А. Невского, 64 состоится открытие III регионального Чемпионата Республики Карелия "Абилимпикс".

11.30 – в малом зале Заксобрания Карелии пройдет Комитет по бюджету и налогам. Ожидается, что будут вынесен законопроект о внесении изменений в бюджет 2019 года.

13.30 – в библиотеке №22 на Лососинском шоссе, 26 пройдет встреча-репортаж "Петрозаводск – город воинской славы".

14.00. Карельский колледж культуры и искусств. Республиканский фестиваль творчества студентов "Студенческая весна-2019".

14.30 – в малом зале Заксобрания пройдет Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Парламентарии обсудят законопроект, предлагающий предоставить родным братьям и сестрам льготное право на зачисление в одно образовательное учреждение

14.30 – в правительстве РК состоится заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений при главе Республики Карелия.

16.00 - в Национальной библиотеке Республики Карелия пройдет презентация книги Е.А.Калининой "Духовное образование в Олонецкой губернии в XIX – начале XX века".

17.30 – в большом зале администрация Петрозаводска пройдет оучающий семинар для инициативных групп граждан по созданию на территории города территориальных общественных самоуправлений ТОС.

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