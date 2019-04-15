"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 16 апреля.

16 апреля – Рабочая поездка Артура Парфенчикова в Москву.



10.00 – в "Точке кипения" на пр. Ленина, 31 пройдет открытый урок по охране труда для молодежи в рамках Недели охраны труда.

12.00 – в Национальной библиотеке РК состоится пресс-конференция, посвященная всероссийской социально-культурной акции "Библионочь".

16.00 – в Научной библиотеке ПетрГУ на пр.Ленина, 33 пройдет презентация книги В. Шлямина "Записки экономического дипломата. Размышления о пережитом".

17.00 – в "Доме бокса им. Л. Левина" на ул. Шотмана, 38-А состоится первенство СЗФО по боксу среди юношей 2005-2006 г.р. 17-18 апреля – начало соревнований в 15.00; 19 апреля – в 15.00 полуфинальные бои; 20 апреля – в 12.00 финальные бои.