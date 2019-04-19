"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 20 апреля.

В библиотеках Карелии пройдет Всероссийская ежегодная социально-культурная акция "Библионочь-2019".

10.00 – в "Акватике" пройдут XV региональные соревнования "Апрельская капель" по художественной гимнастике. Торжественное открытие в 14.00.

12.00 – у Мемориального комплекса "Вечный огонь" откроется республиканский этап Всероссийской акции "Вахта Памяти–2019".

12.00 – в "Доме бокса им. Л. Левина" на ул. Шотмана, 38-А состоится финал первенства СЗФО по боксу среди юношей 2005-2006 г.р.

12.00 – в ЦСИ "Десяточка" на ул. Ключевой, 14 пройдет командный чемпионат Карелии по настольному теннису.