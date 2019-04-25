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Новости. Общество
20:00, 25 Апреля 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 26 апреля.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

24-28 апреля – с 10.00 до 19.00 на пересечении ул. Инженерной – пр. Октябрьский пройдет ярмарка "Весенняя".

10.00 – в правительстве Карелии А.О. Парфенчиков встретится с генконсулом Норвегии в Санкт-Петербурге Даг Малмером Халворсеном.

12.00 – у Мемориального комплекса "Колокол Чернобыля" на пр. А. Невского, 32 пройдет мероприятие, посвящённое 33 годовщине с момента аварии на Чернобыльской АЭС.

12.00 – в Соломенном состоится акция "Чистый Петрозаводск".

14.15 – в Управлении труда и занятости РК на пр. А.Невского, 33 пройдет заседание рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации теневой части заработной платы.

15.00 – в Зале Совета на ул. Петербургской,2 состоится заседание Совета при главе Карелии по содействию развитию гражданского общества и правам человека.

15.00-19.00 – в Доме "Кантеле" пройдет III Республиканский марафон кантелистов.

17.00 – в  "Акватике" состоится чемпионат Карелии по баскетболу среди мужских команд по 1 группе.

Актуальная редакция программы мероприятий, посвящённых 74-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

График проведения апрельских экологических акций.

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