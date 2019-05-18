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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 19 мая.
10.00- 15.00 - на "Зелёной тропе" на Лососинском шоссе, 17Б состоится городской праздник "Семейный экофест": 11.00 – открытие обновленного маршрута "Карелия заповедная", 11.00 - экоквест: пеше, сканди, 12.30- награждение победителей творческих конкурсов акции "Марш парков-2019", 13.00 – награждение победителей Экоквеста. 13.30 – экологический квиз "Эволюция", 15.00 – награждение победителей квиза. Закрытие фестиваля.
16.00 – в Городском выставочном зале на пр. Ленина, 26 пройдет "Концерт в концерте" учащихся Детской музыкальной школы и струнного квинтета Карельской государственной филармонии.
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