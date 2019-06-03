"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике вторник, 4 июня.

3-14 июня – с 15.00 до 19.00 в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 ведется прием заявлений на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет по программам дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.

4-5 июня – рабочая поездка Артура Парфенчикова в Москву.

10.00 – в Карельском филиале РАНГиГСа на ул. Чапаева, 6а пройдет IV форум для предпринимателей СЗФО "Госзакупки – мост между властью и бизнесом".

10.00 – в администрации Петрозаводска состоится городское тематическое совещание "Об организации летней оздоровительной кампании и подготовке образовательных учреждений к новому учебному году".

13.30 – в МОУ "Петровский Дворец" пройдет торжественное открытие смены лагеря дневного пребывания "Город мастеров".

14.00 – в Губернаторском саду состоится церемония открытия республиканского этапа Всероссийских соревнований школьников "Президентские спортивные игры" (стритбол).

16.00 – в Приозерном парке пройдет экологическая акция в рамках программ "Берега Евразии" и "Вода России".

18.00 – в ДК "Машиностроитель" на наб. Варкауса, 11 состоится отчетный концерт танцевального клуба "Ритм" – "Ритм, в котором мы живем".

18.30 – в ДК "Машиностроитель" пройдет Республиканский фестиваль по спортивным бальным танцам.