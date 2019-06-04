"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 5 июня.

5 июня – День эколога.

3-14 июня – с 15.00 до 19.00 в ДЮЦе на пр. А. Невского, 71 ведется прием заявлений на обучение детей в возрасте от 7 до 17 лет по программам дополнительного образования на 2019-2020 учебный год.



4-5 июня – рабочая поездка Артура Парфенчикова в Москву.



5-7 июня – в Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова пройдет международный православный хоровой фестиваль-конкурс "Юные голоса Онего". Открытие фестиваля в 16.00.



11.00 – в администрации Петрозаводска состоится сессия Петросовета.



14.00 – в школе №43 будут сдавать нормы ГТО по плаванию.

17.00 – в детской музыкальной школе им. Г. Синисало на ул. Московской, 12 состоится торжественное открытие Международного конкурса-фестиваля исполнителей народной песни "Онежская волна".

18.00 – в Петровском Дворце на ул. Красной, 8 пройдет концерт ансамбля танца "Созвездие" – "Собери в ладошки радость!".