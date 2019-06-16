"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 17 июня.

10.00 – в администрации Петрозаводска пройдет заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

10.30 – Петрозаводский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Юрия Дмитриева.

11.00 – в правительства РК пройдет заседание по вопросу создания предприятий в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Карелия, принимаемых мерах по улучшению в них социально-экономического положения населения, а также созданию ТОСЭР в моногородах, привлечению в них резидентов и созданию производств (включая ТОСЭР "Надвоицы" и промпарк "Надвоицы").