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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 23 июня.
23 июня – День единого приема граждан и представителей организаций.
23 июня – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Муезерский район. Прием жителей Муезерского района.
11.00 – в администрации Петрозаводска пройдет День единого приёма граждан.
12.00 – в д. Виданы на Кукушкиной горе состоится международный фестиваль финской культуры "Юханус".
12.00 – в п. Ильинский пройдет фестиваль "Судьбы деревень".
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