"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 2 июля.

2-6 июля – в Сортавальском р-не, п. Хелюля пройдет Кубок Карелии по спортивному ориентированию. Начало в 14.00.