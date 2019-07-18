"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 19 июля

9.00 – в "Ялгоре" пройдет российский этап "ЯлгораRaceЭндуро".



15.00-16.00 – в отеле COSMOS на ул. Куйбышева, 26 состоится пресс-конференция о проведении международных соревнований по силовому экстриму SCL –Strongman Champion League "Богатыри мира".



17.00 – на стадионе "Спартак" состоится кубок России по футболу среди команд III дивизиона МРО "Северо-Запад" сезона 2019.