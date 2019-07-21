"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 22 июля.

22 июля – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Олонецкий район.

10.00 – в администрации состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

16.00 – у ТЦ "Лотос-Плаза" пройдут мероприятия, посвященные Международному дню бокса.