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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 22 июля.
22 июля – рабочая поездка главы Карелии Артура Парфенчикова в Олонецкий район.
10.00 – в администрации состоится заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.
16.00 – у ТЦ "Лотос-Плаза" пройдут мероприятия, посвященные Международному дню бокса.
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