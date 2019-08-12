"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 13 августа.

18.00 – в Национальной библиотеке Карелии откроется проект "Читайте улицы как книги": экскурсия "Православные храмы Петрозаводска".



18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.