Подписаться
Новости. Общество
20:00, 12 Августа 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 13 августа.

18.00 – в Национальной библиотеке Карелии откроется проект "Читайте улицы как книги": экскурсия "Православные храмы Петрозаводска".

18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
10.08.2019, 20:46
На Первомайском проспекте нашли бабушку, которая забыла, где живет
09.08.2019, 11:56
В Карелии поймали участников экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии
09.08.2019, 10:59
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс"

Аналитика

12.08.2019 15:54
Тема недели
Взрыв в районе Белого моря: что известно о трагедии? 2
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
Купить квартиру в Петрозаводске: пошаговая инструкция
12.08.2019 12:28
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 16
09.08.2019 10:59
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 10
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

СОБЫТИЕ ДНЯ: Скандал вокруг ремонта дорог в Петрозаводске
12.08.2019 16:02
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»