Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 13 августа.
18.00 – в Национальной библиотеке Карелии откроется проект "Читайте улицы как книги": экскурсия "Православные храмы Петрозаводска".
18.15 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
08.08.2019, 21:30
10.08.2019, 20:46
08.08.2019, 13:25
09.08.2019, 10:59
Аналитика
12.08.2019 15:54
Тема недели
Российские военные и ученые-ядерщики отрицают радиационное загрязнение, экологи требуют дополнительных замеров.
12.08.2019 12:28
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
12.08.2019 16:02
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии