"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 18 августа.

18 августа – День Воздушного Флота России.



9.30-19.00 – состоится экологическая акция "Сбормобиль".



12.00 и 14.00 – на стадионе "Юность" пройдет чемпионат Петрозаводска по футболу - 2019.