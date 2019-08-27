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Новости. Общество
20:00, 27 Августа 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 28 августа.

9.15 – в Национальном театре РК Артур Парфенчикова примет участие в работе круглого стола "Федеральный проект "Молодые профессионалы" как ресурс развития региона".

09.30 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет общественно-педагогический форум муниципальной системы образования Петрозаводска "Стратегические ориентиры развития муниципальной системы образования в условиях реализации Национального проекта "Образование".

10.30 – в Национальном театре РК состоится республиканский августовский общественно-педагогический форум "Региональные контуры национального проекта "Образование": новые задачи, новые возможности". Участие главы Карелии в пленарном заседании. Вручение государственных наград педагогическим работникам.

12.00 – в ФОКе на ул. Ключевой, 10 пройдет межрегиональный чемпионат СЗФО по боевому самбо.

15.00 – в правительстве РК Артур Парфенчиков встретится с офицерами – выпускниками высших военных учебных заведений, прибывшими для прохождения службы в Карелию.

14.30 – в Карельском институте развития образования на ул. Правды, 31 состоится тематическая площадка муниципальной системы образования Петрозаводска "Современные технологии вовлечения семьи в образовательное пространство ДОУ".

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