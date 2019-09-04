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Новости. Общество
20:00, 04 Сентября 2019

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 5 сентября.

12.00 – в молодежном клубе на Ругозерском пер., 9 состоится интеллектуальная акция "Грамотеи".

16.00 – в Доме ремесел на ул. Кирова, 13 откроется выставка "Наследие Заонежья" к 90-летию фабрики народных художественных промыслов ООО "Карельские узоры".

17.00 – в медиа-центре "Vыход" откроется выставка Сандры Бурек (Норвегия) "Алгоритм памяти".

17.00 – в молодежном клубе на Лососинском ш., 315 состоится мастер-класс "Новая жизнь старым вещам".

19.00 – в Музыкальном театре РК пройдет гала-концерт ансамбля "Кантеле" "Песня радости" к 120-летию В. Гудкова.

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