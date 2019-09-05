"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 6 сентября.

6-8 сентября – съезд молодежных правительств СЗФО.



9.00 – в зале музыкальной школы в Олонце на ул. Урицкого, 9 пройдет научно-практическая конференция "Культура, язык: колыбель предков" в рамках проведения XIX Республиканского фестиваля карельской литературы имени В. Брендоева "Täs synnyinrannan minun algu (Здесь Родины моей начало)".



10.00 – на ул. Правды, 5 состоится семинар благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов "ПСП-фонд" (Санкт-Петербург) по подготовке проектных заявок на получение субсидий на реализацию проектов в сфере государственной национальной политики.

11.00 – в правительстве Карелии пройдет заседание Антинаркотической комиссии Карелии.



12.00 – на стадионе на ул. Герцена 31, б состоится корпоративное тестирование комплекса ГТО работников "Ростелеком".



13.00 – в Университетском лицее на наб. Варкауса, 15 пройдет праздник "Два юбилея – одна дата", посвященный 25-летию Университетского лицея и 50-летию СОШ №28.



13.20 – в отеле "Космос" на ул. Куйбышева, 26 состоится пресс-конференция, посвященная благотворительному кинофоруму "Детский КиноМай в Карелии".



13.30 – в Центральной городской библиотеке им. Гусарова на пр. Октябрьском, 7 пройдет круглый стол для молодежи "Мир без насилия".



15.30 – в Музыкальном театре РК состоится церемония открытия детского благотворительного кинофорума "Детский КиноМай в Карелии".