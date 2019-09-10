"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в среду, 11 сентября.

10.00 – в отеле Piter Inn Артур Парфенчиков примет участие в открытии "Недели госзаказа в Карелии – 2019".

11.00 – в администрации Петрозаводска состоится городское тематическое совещание на тему "Муниципальный земельный контроль на территории ПГО и проблемы взыскания арендной платы за землю".



12.00 – в выставочном зале на ул. Гоголя, 1 откроется выставка плакатов, приуроченная к 30-летию побратимских связей между Тюбингеном и Петрозаводском

12.55 – в Толвуйской средней общеобразовательной школе пройдут "Уроки Дружбы".