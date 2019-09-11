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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 12 сентября.
12-13 сентября – в Национальном музее РК состоится научно-практическая конференция "Марциальные Воды в истории Карелии и России".
12-13 сентября – в парке "Зарядье" и районе Ясенево в Москве пройдут Дни культуры Карелии.
10.00 – состоится заседание Заксобрания Карелии.
12.00 – на стадионе "Спартак" пройдет республиканский фестиваль "Инваспорт на берегах "Онего" по легкой атлетике.
17.00 – в Комплексном центре социального обслуживания на ул. Лизы Чайкиной, 9 откроется социальный проект "Школа ухода на дому".
17.00 – в Детской художественной школе на ул. Красноармейской, 18) откроется выставка "Пленэр-2019".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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