"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 29 сентября.

29 сентября – День машиностроителя.



9.30 – на картодроме пройдет открытый Кубок Карелии по автомобильному спорту (авто многоборье, 3 этап). Открытие в 11.00.



10.00 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится XLII Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова для учащихся 6-11 классов.



12.00 – на стадионе "Юность" пройдет 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".