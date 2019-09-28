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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 29 сентября.
29 сентября – День машиностроителя.
9.30 – на картодроме пройдет открытый Кубок Карелии по автомобильному спорту (авто многоборье, 3 этап). Открытие в 11.00.
10.00 – в Ломоносовской гимназии на наб. Ла-Рошель, 11 состоится XLII Всероссийский турнир имени М.В. Ломоносова для учащихся 6-11 классов.
12.00 – на стадионе "Юность" пройдет 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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